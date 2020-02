Wetenschap waarschuwt: hommels kunnen straks al uitgestorven zijn HAA

11 februari 2020

21u43

Bron: IPS 5 Dieren In Europa en Noord-Amerika zie je steeds minder hommels. Over enkele decennia kunnen ze al uitgestorven zijn, zeggen onderzoekers van de Universiteit van Ottawa (Canada).

Door de klimaatverandering, met haar toename van extreme gebeurtenissen als hittegolven en droogtes, ontstaat een soort klimaatchaos. Die kan voor veel diersoorten gevaarlijk zijn.



Maar dat geldt niet voor alle soorten en niet voor elke plaats. Elke soort reageert anders op die chaos. Wat voor de ene soort te warm is, is dat niet noodzakelijk voor een andere soort. Hoe meet je welke soorten het meeste risico op uitsterven lopen door de klimaatverandering en waar dat risico zich vooral voordoet?

66 hommelsoorten

Canadese onderzoekers ontwikkelden daarom een nieuwe meettechniek. Die hebben ze nu getest op hommels. En de methode blijkt zeer goed te werken, zeggen ze.



De wetenschappers verzamelden gegevens over 66 verschillende hommelsoorten in Noord-Amerika en Europa over een periode van 115 jaar (1900-2015). “We ontdekten dat populaties verdwenen in gebieden waar de temperaturen warmer waren geworden”, zegt hoofdauteur Peter Soroye.

“Met onze nieuwe manier om klimaatverandering te meten, konden we met een verrassend grote nauwkeurigheid veranderingen voorspellen voor zowel individuele soorten als voor hele gemeenschappen van hommels.”

Massale uitsterving

De kans dat een hommelpopulatie op een bepaalde plaats overleeft, blijkt in één generatie met gemiddeld 30 procent te zijn gedaald.

Hommels verdwijnen met snelheden “die consistent zijn met een massale uitsterving”, zegt Soroye. “Als de achteruitgang in dit tempo doorgaat, kunnen veel van deze soorten binnen enkele decennia voor altijd verdwijnen.”

Bestuivers

Dat heeft verregaande gevolgen, want hommels zijn zeer belangrijke bestuivers. Als ze verdwijnen, kan dat ook een zware impact op de groente- en fruitteelt hebben.

Volgens de onderzoekers biedt hun nieuwe meettechniek mogelijkheden om voor verschillende plaatsen het uitstervingsniveau van andere diersoorten te bepalen. Dat biedt ook hoop, zegt Soroye. “Met een voorspellende tool als deze hopen we gebieden te identificeren waar instandhoudingsmaatregelen cruciaal kunnen zijn om de achteruitgang te stoppen.”