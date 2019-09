Wereldrecord: sidderaal in staat tot elektrische schok van 860 volt Joeri Vlemings

11 september 2019

12u18

Bron: The Guardian 0 Dieren De electrophorus voltai is een nieuwe soort sidderaal die voorkomt in het Amazonebekken en in staat is een stroomstoot te leveren van maar liefst 860 volt. Dat is een pak meer dan het vorige wereldrecord dat op 650 volt stond. Onderzoekers noemen de electrophorus voltai ”dan ook de krachtigste levende bio-elektriciteitsgenerator”.

Wetenschappers ontdekten via DNA-onderzoek naast de electrophorus voltai nog een tweede tot nu toe onbekende soort sidderaal in de Amazone, de electrophorus varii. Het toont volgens de onderzoekers de enorme diversiteit in het Amazoneregenwoud aan - die nog lang niet volledig in kaart is gebracht. Ze waarschuwen daarom nogmaals voor de gevaren van ontbossing, houtkap en bosbranden.

Tussen de ontelbare nog niet ontdekte soorten kunnen “vele geneesmiddelen voor ziektes of inspiratie voor technologische vooruitgang” zitten, aldus C. David de Santana, zoöloog van het Smithsonian National Museum of Natural History en hoofdauteur van het artikel dat gisteren in het vaktijdschrift Nature Communications verscheen.

Eerste batterij

De electrophorus electricus werd 250 jaar geleden al beschreven door de Zweedse zoöloog Carl Linnaeus. De sidderaal stond later model voor de eerste elektrische batterij. Lang werd gedacht dat er maar één soort bestond die leefde in het grotere Amazonegebied dat onder meer delen van Brazilië, Suriname en Guyana omvat. Tot nu dus. De wetenschappers vermoeden dat de drie gekende soorten afstammen van één ‘oersidderaal’ die miljoenen jaren geleden leefde.

De drie soorten hebben elk hun eigen leefgebied in het Amazoneregenwoud. electrophorus voltai komt voor in het Braziliaanse schild. Mogelijk heeft deze soort zich moeten aanpassen aan de wateren in het hoogland, waar de geleiding minder groot is, en heeft ze daarom een sterkere stroomstoot ontwikkeld.

De sidderaal gebruikt de tactiek van stroomstoten voor het jagen op prooien, uit zelfverdediging of voor zijn navigatie. De elektrische spanning wordt ontwikkeld in drie specifieke organen die ladingen van verschillende sterkte kunnen leveren, afhankelijk van het doel van de stroomstoot.