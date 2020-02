Wereldkampioen stilzitten: biologen zien salamander zeven jaar niet van plaats komen LH

04 februari 2020

11u23

Bron: The Independent, de Volkskrant 2 Dieren De luiaard het traagste dier ter wereld? Think again. Er is een amfibie die nog veel beter doet. In een grot in Bosnië-Herzegovina hebben wetenschappers het uitzonderlijke geval gedocumenteerd van een salamander die zeven jaar, ofwel 2.569 dagen, niet van zijn plaats kwam.

Dat de olm (Proteus anguinus), een grotsalamander, niet uitblinkt in hyperactiviteit, was al bekend. De dieren besparen energie door af en toe naar een sporadisch langskomende pissebed of slak te happen en tussendoor zo min mogelijk te bewegen.

Een team biologen, geleid door Gergely Balázs van de Eötvös Loránd-universiteit in Boedapest, voorzag negentien dieren, die volledig op een leven in het donker zijn aangepast, van een merkteken, om ze langdurig te volgen. Daaruit blijkt dat een typische olm zich minder dan tien meter per jaar verplaatst. “Ze hangen wat rond, ze doen bijna niets”, klinkt het bij het onderzoeksteam.

Eén uitzonderlijk exemplaar zat na zeven jaar zelfs nog steeds op dezelfde plek, zo ontdekten de biologen. Balázs blijft wel voorzichtig, want het is denkbaar dat het diertje begon te sprinten als de biologen weg waren, om daarna snel weer op dezelfde plek plaats te nemen. Maar dat is dus weinig waarschijnlijk.

Ter vergelijking: luiaards leggen per dag niet meer dan 38 meter af. Hiermee zijn ze de traagste zoogdieren ter wereld. Geschat wordt dat luiaards in gevangenschap zo’n 15 tot 20 uur per dag slapen en in het wild tussen 8 en 9 uur per dag.