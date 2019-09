Werelddag tegen hondsdolheid: dit zijn de voorschriften om met je huisdier naar het buitenland te reizen tvc

28 september 2019

07u45

Bron: Belga 0 Dieren Hondsdolheid kan volledig voorkomen worden, toch bezwijken jaarlijks nog tienduizenden mensen aan de ziekte, voornamelijk in ontwikkelingslanden. Naar aanleiding van de werelddag tegen hondsdolheid vandaag, herinnert het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) eigenaars van huisdieren (honden, katten, fretten) aan de voorschriften om met een huisdier naar het buitenland te mogen reizen.

De meeste gevallen van hondsdolheid of rabiës worden veroorzaakt door hondenbeten. Hondsdolheid doodt mensen en dieren. Volgens de Werelddierengezondheidsorganisatie is de massale vaccinatie van honden in risicogebieden de meest kosteneffectieve en doeltreffende oplossing op lange termijn en laat die toe om de cyclus van overdracht van het virus van hond op mens te doorbreken.

"Dankzij de aanzienlijke inspanningen in het verleden is België sinds 2001 vrij van hondsdolheid. Sinds 2016 is vaccinatie tegen hondsdolheid niet meer verplicht op het volledige Belgisch grondgebied. Iedereen die zijn/haar hond of kat meeneemt naar het buitenland moet dit wel doen. Datzelfde geldt voor iedereen die één van deze dieren terugbrengt naar België", zegt dierenarts Jean-François Heymans, directeur Dierengezondheid bij het FAVV.

Microchip

Voor reizen binnen Europa moet het huisdier geïdentificeerd zijn met een microchip, is een Europees paspoort en vaccinatie tegen hondsdolheid nodig. De vaccinatie is pas toegestaan vanaf de leeftijd van 12 weken. Om te reizen buiten de EU kan ook een bloedtest vereist zijn.

Het kan zes maanden duren voor een besmet dier de eerste symptomen vertoont. Twee weken voor de symptomen verschijnen, kan het dier echter al andere dieren of mensen besmet hebben. Bovendien bestaat er geen enkele test waarmee hondsdolheid kan worden gedetecteerd bij levende dieren.

In 2018 werden in België 424 ingevoerde honden en katten gecontroleerd: 47 dieren werden teruggestuurd en drie moesten worden geëuthanaseerd wegens het te grote risico voor de volksgezondheid.