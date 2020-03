Welkom Wolf roept op tot ‘ontsnippering’: “Voorkomen dat Vlaanderen wolvenkerkhof van Europa wordt” ADN

04 maart 2020

17u50

Bron: Belga 10 Dieren Vlaanderen moet versneld inzetten op ecoducten, ecorasters die dieren weghouden van wegen, en faunapassages onder wegen door. Zo'n ontsnippering moet voorkomen dat "Vlaanderen het wolvenkerkhof van Europa wordt". Dat zegt de organisatie Welkom Wolf als reactie op het nieuws dat in Nederland woensdag een jonge wolf is doodgereden.

In Vlaanderen werd de zwervende wolf Roger, een volgroeide welp van 10 maanden oud, in maart 2018 doodgereden in Opoeteren (Maaseik). Vanmorgen onderging een ander jong mannetje hetzelfde lot op de Noord-Veluwe in het Nederlandse Epe. Sinds de terugkeer van de wolf in Duitsland, werden daar zelfs al 261 wolven doodgereden, volgens een telling tot 30 april 2019.

Je kan niet verwachten dat omgaan met auto's en vrachtwagens in het DNA van onze grote wilde dieren zit Jan Loos van Welkom Wolf

Druk wegennet

"Het is helaas het trieste lot dat veel jonge wolven te wachten staat in de dichtbevolkte Lage Landen met hun druk wegennet, tenzij we proactief denken en maatregelen nemen om het niet zo ver te laten komen", zegt Jan Loos van Welkom Wolf.



"Jonge wolven zijn onervaren en moeten gaandeweg leren hoe ze met het verkeer moeten omgaan. Alleen ecoducten, ecorasters en ecotunnels kunnen ervoor zorgen dat ze geen leergeld hoeven te betalen in de levensfase waarin ze nog jong en naïef zijn.”

August en Noëlla

Welkom Wolf verzamelde ook verschillende getuigenissen van chauffeurs die wolf August maar net gemist zouden hebben op de Limburgse Noord-Zuidverbinding tussen Pelt en Houthalen.

De wolven August en Noëlla hebben immers een territorium gekozen waar die Noord-Zuidverbinding dwars doorheen loopt. Ook andere secundaire wegen in hun territorium vormen gevaarlijke verkeersassen voor de wolven.

Andere dieren

De ontsnippering is volgens Welkom Wolf ook nodig voor andere dieren. "Dat is nodig voor alle grote wildsoorten die na decennia of zelfs eeuwen quasi-afwezigheid hun comeback maken, zoals de das, het everzwijn, de ree, de vos, marters,... Het zijn allemaal opportunisten die zich snel aanpassen aan een gewijzigd landschap, maar je kan niet verwachten dat omgaan met auto's en vrachtwagens al in het DNA van onze grote wilde dieren zit", besluit Loos.

