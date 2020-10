Wegpolitie neemt halve ton vlees in beslag en schenkt het aan Pairi Daiza KVDS

03 oktober 2020

14u02

Bron: Belga 4 Dieren De federale wegpolitie van Henegouwen heeft tijdens een grootschalige controleactie vrijdag 500 kilogram vlees in beslag genomen dat niet onder correcte omstandigheden vervoerd werd. Het vlees werd aan dierenpark Pairi Daiza geschonken.

De politie meldt dat zaterdag zelf in een persbericht. Meer dan 150 voertuigen werden vrijdag gecontroleerd, wat leidde tot onmiddellijke inning van boetes voor een totaalbedrag van 16.293 euro.

De politie stelde onder meer dertien inbreuken vast met betrekking tot ladingzekering, twee voertuigen waren niet verzekerd en twee bestuurders waren niet in orde met hun rijbewijs. Voorts was er in zes gevallen sprake van overlading, waren er twee inbreuken op drugsbezit, werden twee pv's opgesteld voor illegaal verblijf, één pv voor mensenhandel en twee pv’s voor rijden met rode diesel.

