Weg met alle ratten en fretten: eigen dieren eerst in Nieuw-Zeeland FT

De kiwi, ook wel snipstruis genoemd, is een loopvogel die van nature enkel voorkomt in Nieuw-Zeeland.

Weg met alle ratten, hermelijnen en andere dieren die niet thuishoren in Nieuw-Zeeland. De regering heeft het ambitieuze plan opgevat om haar eigen diersoorten - zoals de kiwi en kakapo - van de ondergang te redden. Als er geen oplossing komt, is er van die inheemse soorten in 2050 geen sprake meer. Alleen blijkt zoiets makkelijker gezegd dan gedaan. Volgens sommige wetenschappers is het plan zelfs onrealistisch. En ze wijzen erop dat uitheemse dieren evenwaardig zijn aan inheemse. Een van de oplossingen zou, volgens ecologen, genetische manipulatie kunnen zijn. Met die techniek kan er in het uitheemse dier een genetische verandering aangebracht worden. Als het zich dan voortplant, zal die genwijziging ook in alle nakomelingen zitten. Zo zijn er op termijn bijvoorbeeld enkel mannetjes, waardoor bijvoorbeeld de rat langzaam uitsterft. Naar de risico's moet nog uitgebreid onderzoek gedaan worden, maar de techniek zou ook een pak voordelen hebben: zo is het alvast goedkoper dan gif en vallen.

REUTERS De kakapo is een niet-vliegende papegaaiachtige vogel die enkel in Nieuw-Zeeland leeft.