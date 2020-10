Weer Tasmaanse duivels in het wild in Australië na 3.000 jaar Joeri Vlemings

06 oktober 2020

14u05

Bron: BBC News 54 Dieren Natuurbeschermingsgroepen hebben de laatste maanden Tasmaanse duivels uitgezet in het wild op het Australische vasteland. Het is voor het eerst in 3.000 jaar dat ze daar weer rondlopen. Dingo’s waren vermoedelijk verantwoordelijk voor de uitroeiing van dit vraatzuchtige buideldier in Australië.

In een groot natuurgebied ten noorden van Sydney zijn er in totaal nu 26 Tasmaanse duivels losgelaten. De buideldieren worden er niet gevoederd, maar zijn wel beschermd door een omheining om hun kansen op overleven te vergroten. In maart werd al een eerste groep van 15 exemplaren vrijgelaten. Dat bleek een succes en daarom zijn er nu in september nog eens elf bijgezet. Ze werden geselecteerd met de hoop op voortplanting. Dat seizoen begint in februari. De komende twee jaar zouden er nog eens veertig buidelduivels uitgezet worden in het natuurdomein van ruim 400 hectare. Na verloop van tijd zouden ze dan ook buiten de omheining moeten kunnen overleven.

Op het Australische vasteland is de Tasmaanse duivel al 3.000 jaar uitgestorven. Het roofbuideldier komt enkel nog voor op het eiland Tasmanië, waar er minder dan 25.000 exemplaren in het wild van zijn overgebleven. In 1990 waren dat er nog 150.000, maar een dodelijke mondkanker hakte zwaar in op hun bestand. Het wordt beschouwd als een bedreigde diersoort.



De Tasmaanse duivel kan erg schel schreeuwen. De vrouwtjes kunnen tot 8 kilo wegen, de mannetjes tot 12 kilo. Ze staan bekend om hun intolerante gedrag ten opzichte van andere dieren. Ze vechten om karkassen, die ze vermalen met de kracht van hun kaken waarmee ze vlotjes beenderen kunnen kraken. Mensen en vee hoeven niets te vrezen van de Tasmaanse duivel, die zijn maaltijden bij kleinere dieren zoekt.