Weer babygeluk in Pairi Daiza: goudwanggibbon geboren LH

22 maart 2019

11u49 0 Dieren Opnieuw babygeluk in dierenpark Pairi Daiza, deze keer bij de goudwanggibbons. Het dierenpark kondigde aan dat er vorige week een jong op de wereld werd gezet. Trotse ouders zijn het mannetje Benjamin en zijn vrouwtje Okki.

“Ook bij onze goudwanggibbons is er nu kersvers babygeluk, want mannetje Benjamin en vrouwtje Okki hebben vorige vrijdag een gezond kleintje mogen verwelkomen. Het jong drinkt goed en houdt zich de hele dag stevig vast aan zijn mama, zoals het hoort!”, kondigde het dierenpark aan.

2019 wordt nog een druk jaar voor de kraamkliniek in Pairi Daiza. De Aziatische olifant Aye Chan May beviel eind vorige maand van een kalfje. Ook olifant Farina verwacht later dit jaar nog een kleine spruit voor de kudde.

Vorige maand werden ook de zwangerschappen van witte neushoorns Madiba en Ellie aangekondigd. Beide dames zouden in de herfst moeten bevallen.

