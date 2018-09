Weer acht vogelsoorten uitgestorven in het wild, bijna 1.500 andere soorten bedreigd kg

05 september 2018

11u58

Bron: ANP, The Guardian 6 Dieren Acht vogelsoorten zijn vrijwel zeker de afgelopen jaren uitgestorven. Dat blijkt uit een studie van de Birdlife International. Daarmee zijn sinds het jaar 1500 ongeveer 161 vogelsoorten in het wild van de aarde verdwenen. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat maar liefst één op acht vogelsoorten het gevaar loopt om uit te sterven, wat neerkomt op bijna 1.500 soorten wereldwijd.

Oorzaken zijn de komst van uitheemse soorten, jacht en ontbossing. Vijf van de acht recent verdwenen soorten leefden in Zuid-Amerika. Daaronder is de Spix-Ara, die alleen in Brazilië voorkwam en voor het laatst in het wild in 2000 werd gezien. Er leven nog wel enkele exemplaren in gevangenschap, waaronder in Pairi Daiza.



Voor andere soorten, zoals de po'ouli, een vinkachtige, en de Novaes' bladspeurder, een zangvogel, is die hoop er niet meer. Zij zijn definitief van de aardbol verdwenen, aldus het onderzoek.

Dodo

Maar liefst 40 procent van de vogelsoorten wereldwijd kampt met een teruglopende populatie. Eén op acht soorten, oftewel 13 procent, is dan weer bedreigd met uitsterven.



"Mensen denken bij uitsterven vooral aan de dodo, maar onze analyse laat zien dat het proces zich voortzet en versnelt. Historisch gezien ging het bij 90 procent van de uitstervende vogelsoorten om kleine populaties op afgelegen eilanden. Onze bevindingen tonen aan dat er een groeiende golf van uitsterven over het continent trekt, gedreven door habitatverlies door niet-duurzame landbouw, drainage en ontbossing," aldus Stuart Butchart, hoofdonderzoeker bij BirdLife International.