Weense zoo verwelkomt voor het eerst pasgeboren amoerluipaarden lg

03 mei 2018

10u19

Bron: KameraOne 3

Een maand geleden werden twee schattige amoerluipaarden geboren in de Weense zoo en dat is een primeur voor de dierentuin. De amoerluipaard is een bedreigde soort met nog ongeveer 100 dieren die in de bossen van de regio Amur in Rusland leven. De welpjes werden geboren in het kader van het European Endangered Species Program. Dit zijn fokprogramma's voor bedreigde diersoorten, toegepast in Europese dierentuinen. Moeder tijger Ida afkomstig uit Oostenrijk en papa Piotr afkomstig uit Rusland werden hiervoor samengebracht.