Weekend! Tijd voor een hilarische compilatie van vallende panda's Toronto Zoo deelt video van valcapriolen kleine pandaatje ADN

09u34

Bron: The Toronto Zoo 0

Wie valt niet in zwijm voor deze koddige panda’s? De kleintjes vieren hun tweede verjaardag en die leuke gebeurtenis wilde The Toronto Zoo niet zomaar laten passeren. Ze deelden daarom een heerlijke compilatievideo vol pandagestuntel. Hoewel het vele vallen, duiken en rollen er misschien soms wat pijnlijk uitziet, is er geen reden tot paniek. Het is een heel normaal onderdeel van hun ontwikkeling. Leren, met vallen en opstaan. Letterlijk!

screenshot Vallen, vallen en nog eens vallen in The Toronto Zoo