Wat zijn de bizarre glibberige wezens die aanspoelen voor de kust in Spanje? LDW

20 juni 2019

10u34 2 Dieren Aan de Spaanse zuidkust zijn duizenden bizarre wezens aangespoeld. Doorzichtige ongewervelde creaturen liggen massaal over de kustlijn verspreid. Het gaat om zogenaamde Salpidae en de kust van Granada en Malaga ligt er vol van.

De Salpidae bewegen zich voort door het water in lange kettingen terwijl ze water door hun gelatine-achtige lijven pompen. De wezens zorgden voor verwarring en geschrokken reacties bij strandgangers in Malaga en Granada, omdat ze dachten dat het kwallen waren. Maar deze wezentjes zijn, in tegenstelling tot kwallen, niet schadelijk voor de mens.

Hier gaat het om de Salpa Fusiformis, ook wel bekend als de gewone salp. De wezentjes leven op een diepte van 0 tot 800 m en voeden zich met plankton. Ze kunnen niet overleven uit het water, de aangespoelde Salpidea zijn dus gestorven exemplaren.

“De Salpidae hebben de neiging om tevoorschijn te komen na een storm”, vertelt Marine expert Rafael Jimenez “Andere jaren komen ze voor het zomerseizoen bovendrijven. Daarom zijn strandgangers niet bekend met het fenomeen.”

