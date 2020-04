Wat we in ons kot van dieren kunnen opsteken: dit zijn experts in zelfisolatie Joeri Vlemings

16 april 2020

14u21

Bron: The Guardian 2 Dieren De mens is een sociaal beest, dat ondervinden we nu meer dan ooit aan den lijve in ons kot. Andere dieren hebben daar veel minder last van. Integendeel, ze zijn graag op zichzelf, behalve in paringstijd. Experts in zelfisolatie, zeg maar. WWF zet er enkele in een lijstje.

Zeeschildpad

Zeeschildpadden zijn soloreizigers. Daar zijn ze al meer dan 100 miljoen jaar erg bekwaam in. Ze leggen soms honderdduizenden kilometers af tussen broed- en voedselgebieden. De zeeschildpad verkiest enkel contact met één ander exemplaar van de soort en dan nog kort om te paren en zich voort te planten. Wijfjes laten hun eieren, die zich zelfstandig moeten ontwikkelen - achter en kiezen weer het ruime sop. Als de jongen uitkomen, beginnen ook zij aan hun lange, solitaire zwemtochten in de oceaan.

Blauwe vinvis

Soms verplaatsen ze zich in kleine groepjes maar meestal zwemmen de grootste dieren op onze planeet, de blauwe vinvissen, op hun eentje of in duo in de wereldzeeën. Ook zij wagen zich aan trektochten van duizenden kilometers. In de paringstijd roepen deze walvissen elkaar vanop kilometers afstand. Hun geluid haalt tot 188 decibel.

Sneeuwluipaard

Ook de sneeuwluipaard is een solitair roofdier. Je kan ze nauwelijks spotten. Meestal zijn ze actief bij zonsopgang en bij zonsondergang. Ze zijn verlegen en leven graag alleen in een gebied van honderden vierkante kilometers. Enkel in de paringstijd komen sneeuwpanters samen. En mama’s die hun kindjes verzorgen zijn op dat moment natuurlijk ook niet alleen.

IJsbeer

De grootste landcarnivoren houden zich bijna uitsluitend op in en rond water en ijs. We hebben het dan ook over ijsberen, die een half-eenzaam bestaan leiden. Aan het eind van de lente en het begin van de zomer gaan ze wel op zoek naar een geschikte paringspartner. Ze brengen ook hun welpjes zelf groot, maar afgezien daarvan zijn ze erg op zichzelf. Zelfs in paringstijd. Mannetjes gaan dan op de geur af om een wijfje te vinden. Ze blijven amper een week samen en gaan dan weer uit elkaar.

Jaguar

Hetzelfde verhaal als dat van de sneeuwluipaard geldt voor de jaguar. Zij leven solitair tot ze moeten paren. Dat doen ze grondig: tot wel honderd keer per dag. Jagen doen ze liever alleen, vanuit een boom om hun prooi onverwacht van boven aan te vallen. Een verschil met de meeste andere grote katten is dat jaguars wél van water houden. Soms jagen ze zelfs op vis in rivieren. Op hun eentje, wel te verstaan.

Orang-oetan

Je zou denken dat orang-oetans redelijk dicht bij de mens staan qua sociaal gedrag, maar dat is niet zo. Deze intelligente apen met hun kenmerkende roodbruine vacht zijn in het wild semi-solitair. Ze hangen meestal nogal clichématig gewoon rond in bomen. Volwassen wijfjes trekken ook rond met hun kroost, die enkele jaren afhankelijk is van de moeder.

Reuzenpanda

Meestal is de schattige reuzenpanda een lieve eenzaat. Reuzenpanda’s zijn straffe klimmers. Ze kunnen tot veertien uur per dag aan eten besteden, voornamelijk bamboe. Ze hebben een sterk ontwikkeld reukvermogen dat hen in de lente helpt bij het vinden van een paringspartner. Het stelt hen ook in staat om direct contact met andere dieren te vermijden. Na de bevalling genieten de mama’s minstens anderhalf jaar van het gezelschap van hun welpjes.

