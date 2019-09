Wat onmogelijk leek, is mogelijk: Indische gans kan over het Himalayagebergte vliegen AW

04 september 2019

15u43

Bron: Sciencemag 4 Dieren In 1953 beweerde een bergbeklimmer dat hij een gans had zien vliegen over de Mount Everest. Niemand geloofde hem: de vogels waren volgens experts niet in staat om bijna negen kilometer hoog te vliegen. Nu, 66 jaar later, hebben wetenschappers eindelijk bewezen dat de Indische gans wel degelijk over het Himalayagebergte kan vliegen.

Omdat het mysterie rondom de Indische gans – Anser indicus volgens de wetenschappelijke benaming - zo groot was, besloot een team wetenschappers enkele jonge ganzen te trainen. Voorzien van een rugzakje met sensoren die hun hartslag, zuurstofgehalte in het bloed, metabolisme en temperatuur zorgvuldig meten, moesten de ganzen in immense windtunnels vliegen. In die windtunnels werden soortgelijke omstandigheden nagebootst die de vogels zouden ervaren op lage, gemiddelde en grotere hoogtes.



Goed nieuws: er vielen alvast geen dode ganzen bij de proeven. Zelfs niet bij een extreem lage luchtdruk met ijle lucht en weinig zuurstof zoals in het Himalayagebergte. Op de een of ander manier slaagden de ganzen erin om zowel bij een lage als bij een hoge luchtdruk dezelfde hart- en vleugelslag te behouden. Hun metabolisme daalde evenwel, waardoor ze minder energie verbruikten op grotere hoogtes. En dat de vogels met zo weinig zuurstof weten te overleven, ligt aan de temperatuur van hun bloed. Die zakt op grotere hoogtes waardoor ze meer zuurstof kunnen opnemen.

Theorie versus praktijk

De experimenten met de vogels bewijzen alvast dat het fysiek mogelijk is voor de Indische gans om zo hoog als de Mount Everest te vliegen. Toch blijven enkele vragen onbeantwoord.



Zo waren de proefdieren getraind om op zo’n indrukwekkende hoogte te vliegen. En zelfs de goedgetrainde ganzen bleven slechts enkele minuten zo hoog vliegen, daarna daalden ze terug. Dan rest de vraag: hoe krijgen de wilde ganzen het voor elkaar om maar liefst acht uur lang – zo lang zou het in vogelvlucht duren om over het Himalayagebergte te vliegen – en bijna 4.000 kilometer (van Centraal- naar Zuid-Azië) ver te vliegen?

De Anser indicus

De Indische gans is een gans die in Centraal-Azië voorkomt. De gans zou over de Himalaya vliegen om te overwinteren in India. De ganzen hebben een lichtgrijze kleur, en een zwarte hals en strepen. Het zijn de hoogst vliegende ganzen, maar er zijn enkele vogelsoorten die het nog beter doen dan hen.

Top vijf hoogvliegers

5. De naam van de Alpenkauw, een zwarte vogel met indrukwekkende poten, verraadt eigenlijk alles. De zangvogel behoort tot de familie van de kraaien en is een uitstekende vlieger die geen problemen ondervindt bij grote hoogtes. Zo kunnen ze hoogtes van zo’n 8.000 meter bereiken.

4. Nummer vier is een verrassing: de wilde zwaan. Ook al is het een grote vogel, de wilde zwaan – die voornamelijk voorkomt in Noord-Europa en Azië – zou hoogtes kunnen bereiken van 8.200 meter.

3. De Indische gans staat op een bewonderenswaardige derde plaats met een hoogte van 8.800 meter.

2. De kraanvogel vliegt nog hoger: de sierlijke vogels kunnen hoogtes tot 10.000 meter bereiken.

1. Tenslotte staat de imposante – maar ietwat schrikwekkende – Rüppells gier op een eerste plaats. De soort komt voor in Afrika en is de hoogste vlieger ter wereld. Hoe hoog die vogel dan kan vliegen? De giersoort bereikt hoogtes van maar liefst 11.000 meter.