Wat komt daar nu uit riooldeksel piepen? Eekhoorntje bevrijd uit hachelijke situatie ADN

23 juni 2019

06u28

Bron: Feuerwehr Dortmund 2 Dieren De brandweer, politie en verschillende dierenartsen hebben donderdag in de Duitse stad Dortmund hun werk gehad om een eekhoorntje uit een riooldeksel te redden. De pechvogel was met zijn kopje vast komen te zitten in één van de gaten van het deksel.

De brandweer ontving die ochtend een vreemde oproep over een eekhoorn in moeilijkheden vlakbij een park in het centrum. Bij aankomst zagen ze een kopje uit een gat van een riooldeksel piepen. Eerste pogingen om de eekhoorn te redden waren onsuccesvol, en dus moest het hele deksel – met eekhoorn en al - worden verwijderd en in zijn geheel naar een nabije dierenkliniek gebracht worden. Terwijl de politie de open rioolput bewaakte, slaagden dierenartsen erin het beestje te bevrijden. De eekhoorn werd verzorgd voor lichte verwondingen aan de nek, binnenkort wordt hij vrijgelaten.