Euro-Premium Gesponsorde inhoud Wat je moet weten over het slaapgedrag van je viervoeter Slaap, hondje, slaap… Aangeboden door Euro-Premium

13 december 2018

13u52 0

Op de kortste, meest donkere dag van het jaar, blijf jij wellicht ook liever wat langer in bed liggen (lees: de hele dag als het even kan). Maar, hoe zit dat eigenlijk met je hond? Wat moeten we weten over zijn slaapgedrag? Met de tips van hondenwetenschapper Joke Monteny stuur je hem heerlijk naar dromenland, want ja hoor, honden dromen ook. Zzz.

Hondenslaapjes vs mensenslaapjes

Honden hebben meer slaap nodig dan mensen, wellicht omdat de REM-slaap - of de dromenslaap, want jawel, honden dromen ook - van een hond korter is dan die van jou. Daardoor slapen honden niet enkel ’s nachts maar ook overdag.

Net zoals bij mensen neemt de slaapkwaliteit met de jaren af. Oudere honden kampen ook vaker met slaapstoornissen en hebben gemiddeld meer slaap nodig.

Er zijn ook een heleboel individuele verschillen. De ene hond heeft meer nood aan rust dan de andere. Ook dat merken we natuurlijk op bij mensen.

Dit is slechts een gemiddelde:

Pups: 17 tot 20u per etmaal

Volwassen honden: 11u tot 14u per etmaal

Senioren: 16u tot 18u per dag

Geen slapende honden wakker maken…

Een bekend spreekwoord dat je gerust letterlijk mag nemen want honden kunnen gedesoriënteerd raken als je ze plots wakker maakt. En dat geldt zeker voor pups. Ze hebben hun slaap broodnodig om alle prikkels die ze tijdens de dag binnen kregen te verwerken en om hun batterijen weer op te laden.

To bed or not to bed?

Het blijft een verhitte discussie onder doglovers: mag je hond mee in bed of niet? Bij pups wordt aangeraden om de eerste dagen dicht bij mekaar in de buurt te liggen, zodat het dier zich veilig en comfortabel voelt, wat uiterst belangrijk is voor een goede en verkwikkende nachtrust. Alles is nieuw, angstig en onbekend voor hem. Jouw steun en aanwezigheid zijn ontzettend belangrijk. Maar, dat wil niet zeggen dat jij daarom je bed moet opofferen. Leg hem gerust naast je bed of ga die eerste dagen op de bank naast hem slapen.

Wil je hem toch bij jou in bed? Ook niets mis mee. Uit recent onderzoek blijkt zelfs dat sommige mensen beter slapen met een hond in bed. Hygiëne is dan weer een geldig tegenargument.

Dogsomnia

Wanneer een hond slecht slaapt kan dat wijzen op stress. Wanneer een hond stress heeft, dan kan dat een weerslag hebben op zijn slaappatroon. De twee zijn – net zoals dat trouwens ook voor mensen opgaat – vaak met mekaar verbonden.

Deze signalen kunnen erop wijzen dat je hond niet voldoende kwalitatieve rust krijgt:

- Hij slaapt meer dan anders

- Hij slaapt minder dan anders

- Hij blaft ’s nachts

- Hij is prikkelbaar en nerveus

- Hij gaat overdreven bewegen

Deze situaties kunnen leiden tot verstoord slaapgedrag:

- Teveel beweging in prikkelrijke omstandigheden

- Een, wat voor hem aanvoelt als een, onveilige situatie (in deze laatste situatie gaan honden ‘waken’ in plaats van slapen. Het lijkt alsof hij slaapt maar hij blijft alert en heeft alles gezien en gehoord)

Slaaptips:

1. Zorg dat je hond een rustig (prikkelvrij) plekje krijgt.

2. Geef hem een zacht plekje. Slaapt hij op een harde ondergrond, zoals beton, dan kan hij last krijgen van eeltplekken en ligwonden.

3. Pas de temperatuur aan (aan zijn vachttype + aan zijn voorkeur/gewoonte). Of zorg dat hij de mogelijkheid heeft om een frisser of warmer plekje uit te kiezen.

4. Is je hond een ‘sociale slaper’? Zorg dan dat je in zijn buurt bent.

5. Hou er rekening mee dat naarmate je hond ouder wordt, hij meer nood krijgt aan comfort.

Met een goed gevuld buikje, slaapt je hond des te beter. Euro-Premium staat garant voor volwaardig droogvoer voor elk ras en elke leeftijd, ontwikkeld in samenwerking met dierenartsen en voedingsdeskundigen. Bekijk het hele assortiment op www.europremium.be.

Wie is Joke Monteny? Joke is oprichtster van Hond Inform (een info- en opvoedingscentrum voor honden). Ze doceert ‘Gedragsleer met dieren’ (theorie en praktijk), doet aan wetenschappelijk onderzoek en geeft diverse lezingen.