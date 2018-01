Wat een beeld: aap uit labo ziet voor het eerst onbelemmerd de lucht en vergaapt zich aan al dat moois ADN

Bron: The Dodo 7 Dieren Lance de chimpansee was tot voor kort nog nooit écht buiten geweest. Als proefdier in een laboratorium vertoefde de aap in kooien waar altijd wel een tralies of afscherming een blik op de wijde wereld belemmerde.

In mei kwam er eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Samen met 30 andere chimpansees werd hij door dierenrechtenactivisten uit het New Iberia Research Center in de Amerikaanse staat Louisiana bevrijd. Momenteel verblijven de geredde apen in een toevluchtsoord van Project Chimps in Blue Ridge, Georgia, waar ze kunnen genieten van hun welverdiende pensioen.

Het team van Project Chimp bouwde speciale villa’s voor de chimpansees en daar vertoefden de dieren de eerste maanden. Maar het plan was om ze rond hun huisjes een gigantische lap grond te geven als buitenhabitat. Na een werk van lange adem geraakte het buitengedeelte deze maand eindelijk af. Het is daar dat onlangs een ongelofelijk beeld werd vastgelegd van chimpansee Lance. Op de foto is te zien hoe de aap vol verwondering zijn ogen naar de hemel richt en zich vergaapt aan de lucht. Je ziet hem bijna denken: ‘Wat is dat?’.

“Uiteraard weten we niet wat er in het hoofd van Lance omging toen we deze foto namen, maar hij lijkt verward. Hij vraagt zich waarschijnlijk af waar de tralies is”, vertelt Ali Crumpacker van Project Chimps aan The Dodo. “Het was de eerste keer in zijn leven dat hij een onbelemmerd zicht op de lucht had.”

De verzorgers vertellen dat de apen in eerste instantie niet goed wisten wat doen met al dat gras, al die bomen, al die ruimte. Chimpansee Bo bijvoorbeeld bleef een tijdje aan de ingang van zijn verblijf staan. Hij leek te twijfelen of hij zich wel aan de ontdekkingsreis zou wagen. Maar toen Bo een duw van Lance kreeg, die dolenthousiast langs hem heen naar buiten stormde, volgde Bo voorzichtig zijn makker. Samen namen ze alles nieuwsgierig en verbijsterd in zich op.

Lance zag dat het goed was. Hij gaf zijn maatje Bo een warme knuffel en samen met de andere gevolgde apen onderzochten ze de nieuwe wereld. En hoe langer ze buiten vertoefden, hoe moediger ze werden. “Ze zaten in het laboratorium in kooien en op beton en waren nog nooit in zo’n grote ruimte geweest, vol gras en bomen. Ze begonnen afstanden te lopen die ze nog nooit hadden kunnen lopen en aan een snelheid die ze nog nooit hadden gehaald”, zegt Crumpacker.

Eerder op de dag werden ook al de deuren naar buiten geopend voor een groep van 9 vrouwelijke chimpansees. En ook daar zegt een beeld soms meer dan duizend woorden.