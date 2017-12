Wat doe je wanneer een hert in je zwembad sukkelt? Deze Amerikaan schiet het gewoon dood sam

16u41

Bron: KameraOne

"Het eerste wat ik deed was mijn geweer pakken, want ik wist niet wat ik zou aantreffen": Branon Burker naam het zekere voor het onzekere toen hij zag dat iets in zijn afgedekt zwembad was gesukkeld. Vanuit de duisternis keken twee hertenogen in zijn richting, maar helpen deed Burker niet. Hij schoot het dier koudweg dood en stopte het vlees in de diepvriezer.

