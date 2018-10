Wasbeer rukt op in Nederlands Limburg: "Afschieten enige optie" Redactie

04 oktober 2018

17u20

Bron: AD 2 Dieren De wasbeer is in Nederlands Limburg bezig aan een opmars en dat baart de provincie zorgen. Er zit niets anders op dan de dieren af te schieten, blijkt uit antwoorden van de provincie Limburg op vragen van de Partij voor de Dieren (PvdD).

Het aantal wasberen is groter dan eerst gedacht, aldus de provincie. In Limburg zijn er naar schatting tussen de vijftig en honderd, en die zorgen voor schade in steden en landbouwgebieden. Ook vormt de wasbeer een bedreiging voor kwetsbare vogelsoorten. Bovendien kan de wasbeer drager zijn van de voor de mens gevaarlijke wasbeer-rondworm.

De provincie ziet zich naar eigen zeggen gedwongen "uitroeiingsmaatregelen" te nemen. Doden met een geweer moet voorkomen dat wasberen zich permanent gaan vestigen in Limburg. De PvdD pleitte voor opvang van de dieren, maar dat helpt Limburg niet van de wasbeer af, vreest de provincie.

In Maastricht werd onlangs een vrouw gebeten door een wasbeer.