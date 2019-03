Wasbeer rukt op in Nederland: “Afschieten is enige zinvolle optie” Redactie

Bron: AD.nl 11 Dieren De Nederlandse provincie Limburg heeft toestemming gegeven voor het afschieten van wasberen. De provincie neemt deze beslissing omdat de wasbeer oprukt en gezondheidsrisico’s en overlast veroorzaakt.

De populatie groeit fors. Eind 2017 was er een eerste melding van een wasbeer met jongen. Toen nog een unicum. Vorig jaar groeide de populatie al tot zo’n honderd dieren. De wasbeer opvangen, zoals de Nederlandse Partij voor de Dieren wil, kan niet, laat de provincie weten. Dat is te duur en onvoldoende effectief, aldus de provincie. Afschieten is de enige zinvolle optie.

Daardoor hoopt de provincie te voorkomen dat de dieren zich definitief in Limburg vestigen. De provincie pleit voor Europese maatregelen, omdat de wasbeer vooral vanuit Duitsland de landsgrenzen naar Limburg overschrijdt.



De wasbeer komt van nature niet voor in Nederland en dat verplicht de provincie tot het aanpakken van deze soort. Om die reden moeten volgens de provincie “uitroeiingsmaatregelen” worden genomen.

Afschieten heeft weinig zin. Er komen telkens nieuwe voor terug Jaap Mulder

“Weinig zin”

Of afschieten voldoende zal blijken, is maar de vraag. De Nederlandse bioloog en roofdierenspecialist Jaap Mulder blikte op de Nederlandse nieuwssite AD.nl in 2015, toen er een wilde wasbeer werd gevangen, al vooruit op een eventuele aanpak. “Afschieten, zoals de Duitsers in 1954 al hebben geprobeerd, heeft weinig zin. Er komen telkens nieuwe voor terug. We kunnen onze leefstijl beter aanpassen aan het exotische diertje”, klonk het toen.