Warme weer zorgt voor veel muggen met enorme bloedhonger Rik Sneijder en Simone van Zwienen

17 oktober 2018

17u04

Bron: AD.nl 0 Dieren Er vliegen voor de tijd van het jaar uitzonderlijk veel muggen in ons land rond. Door het warme weer zijn ze toe aan een vijfde, zesde of misschien wel zevende leg, verklaart een insectdeskundige.

Ze dansen weer in de tuin, de mannetjesmuggen op zoek naar een vrouwtje. Het enige doel van het mannetje, herkenbaar aan hun veerachtige antennes, is om het vrouwtje te bevruchten. “Het feit dat er nog zo veel mannetjes leven, wijst erop dat er ook veel vruchtbare vrouwtjesmuggen zijn en die vrouwtjes hebben een enorme bloedhonger”, zegt insectdeskundige Leendert-Jan van der Ent van de Nederlandse Entomologische Vereniging.



Dat de muggen niet weg te slaan zijn heeft een eenvoudige reden: het warme weer. “Daardoor komen er nu hele nieuwe generaties mannetjes en vrouwtjes bij. Een heleboel insecten hebben last van de lange, warme zomerperiode. Ze vliegen tot laat in het jaar door of raken helemaal van slag en produceren naast een voorjaarsgeneratie ook een najaarsgeneratie. Normaal houdt het in de zomer op, maar nu zien we in het najaar ook nog een piekje.”

Die vrouwtjes­mug­gen hebben een enorme bloedhon­ger Leendert-Jan van der Ent

Smullen

Van der Ent verwacht dat de muggen nog wel even bezig blijven. Het muggenseizoen begon door het warme voorjaar bovendien al een maand eerder. “Ze zijn dus aan hun zesde of misschien zelfs wel zevende leg toe”, vertelt Van der Ent lachend. “Het is pech als je in een waterrijk gebied woont, maar goed... We hebben ook het geluk dat het nog hartstikke mooi weer is. En mannetjes steken niet, die zie je nu veel. Ze zijn alleen maar lastig als je door een zwerm heen rijdt of als ze ‘s nachts zoemen.”



Als het zo warm blijft, moet je 's nachts wel je ramen dicht doen, dan komen de bloeddorstige vrouwtjes ten tonelen. “Als het volgende week ineens gaat vriezen - ik noem maar wat- dan houdt het op.”

Lavendel en munt

Voor wie tijdens de komende periode toch echt van die zoemende steekbeesten af wil, zijn er tal van grootmoeders huis-tuin- en keukentips voorradig. Sloop de lavendelplant in de tuin en leg een bosje in de slaapkamer. Muggen gruwelen van deze lucht. Hetzelfde geldt voor een hoopje muntbladeren.



Of maak gebruik van de matige vliegtechniek van de stekers en plaats een ventilator. De luchtstroom zullen ze ontwijken. Beproefd zijn bovendien de klamboes. Wat ook scheelt, is het voorkomen van stilstaand water omdat daar de eitjes in worden gelegd voor weer een nieuwe generatie. Verder zijn er tal van anti-muggenspray’s of -stiften in de handel.



Het is volgens klimatologen waarschijnlijk dat er vaker warme en droge zomers gaan volgen. Het is dus niet ondenkbaar dat ook volgend jaar de steekmug lang bij ons blijft, verwacht Van der Ent.