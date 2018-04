Wanneer je deze luchtbeelden van haaien ziet, begrijp je waarom stranden gesloten werden sam

26 april 2018

10u26

Bron: Gold Coast Bulletin, Courier Mail, KameraOne 2 Dieren In het oosten van Australië zijn heel wat stranden gesloten uit vrees voor haaien. Op luchtbeelden is te zien hoe de dieren in groep op vissen jagen tot vlak bij populaire surfstranden.

In de deelstaat New South Wales zijn stranden gesloten van het noordelijke Byron Bay tot North Stradbroke Island, ten oosten van Brisbane. Ook in het zuiden van Queensland zijn stranden dicht.

Op deze helikopterbeelden is te zien hoe scholen haaien zich tegoed doen aan zeebarbeel, terwijl ook veel mensen haaien filmden met drones. Op de filmpjes is te zien hoe de vissen enkele tientallen van enkele populaire surfspots zwemmen. Er is sprake van zwartpunthaaien, tijgerhaaien, stierenhaaien en rifhaaien.

