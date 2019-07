Wandelaars doen zeer zeldzame vondst op strand van De Haan HAA

30 juli 2019

19u18

Bron: Facebook 46 Dieren Wandelaars hebben vorige week een kleine inktvis gevonden op het strand van De Haan. Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) gaat het hoogstwaarschijnlijk om een Kleine achtarm. “Een zeer zeldzame vondst”, klinkt het op Facebook.

Het weekdier leefde nog toen het in de branding werd aangetroffen. “Het gestrande beestje werd door de attente strandgangers veilig terug in zee gezet”, meldt het VLIZ op haar Facebookpagina.

Volgens het instituut gaat het om een zeer zeldzame vondst. In het verleden werd de Kleine achtarm of Eledone cirrhosa nog maar twee keer voor de Belgische kust gespot. “De eerste keer dateert van 1934 en de laatste keer was in 2015", aldus het VLIZ.

De Kleine achtarm leeft in holletjes op de rotsachtige bodem van de Noordzee, op een diepte van 10 tot 150 meter. Het gebeurt niet vaak dat de soort zich in het zuidelijke deel van de Noordzee laat zien. De inktvis kan tot vijftig centimeter groot worden met een spanwijdte tot zeventig centimeter.