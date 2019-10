Wandelaar spot zeldzame albinozeehond op Texel: dier erg ziek maar levenslustig KVDS

23 oktober 2019

10u57 0 Dieren Een wandelaar heeft dinsdag op het Nederlandse Waddeneiland Texel een heel bijzondere zeehond gespot. Het bleek om een albino dier te gaan. Hij was wel erg ziek.

Het dier lag op de Waddendijk en toen verzorgers van het Noordzeecentrum Ecomare de eerste foto’s zagen, dachten ze aanvankelijk dat het om een pasgeboren grijze zeehond ging. Die heeft immers ook een witte vacht. Het bleek echter om een gewone zeehond te gaan.

Pigment

“Het dier had een hele lichte vacht en rode ogen”, aldus Ecomare. “Deze kenmerken wijzen op albinisme, een afwijking waarbij een dier geen pigment aanmaakt.”





Het is de eerste keer dat er een albinozeehond in de opvang van Ecomare terechtkomt. Het gaat dan ook om een zeer zeldzaam verschijnsel, volgens het centrum. Het tegenovergestelde – melanisme, waarbij dieren helemaal zwart zijn – komt dan weer vaker voor. (lees hieronder verder)

Volgens een dierenarts was de zeehond wel behoorlijk ziek. Hij had een longworminfectie, een ontsteking van de luchtwegen die veroorzaakt wordt door een parasiet. Hij bleek ook nauwelijks te zien, iets wat wel vaker voorkomt bij albino’s. Over zijn hele lichaam had hij wondjes.

Mannetje

Het zou om een mannetje gaan van 3 of 4 maanden oud, dat toch nog 16,8 kilogram weegt. Het dier kreeg meteen een oplossing van zouten en mineralen om zijn vochtbalans weer op peil te brengen. En ook een injectie met antibiotica en ontwormingsmiddel.

Voorlopig wordt de zeehond in quarantaine gehouden. Hij ging intussen wel alweer zwemmen en werkte al twee volledige haringen naar binnen. Een goed teken.