Walvissen passen routes aan door opwarming oceanen Wetenschap volgde vier walvissoorten in Atlantische Oceaan van 2004 tot 2014 HAA

22 juli 2020

16u47

Bron: IPS 0 Dieren Walvissen passen hun routes aan als gevolg van de opwarming van de oceanen. Dat blijkt uit akoestische opnames over een periode van tien jaar, waar Science Daily over bericht.

Vier van de zes walvissoorten die in het noordwestelijke deel van de Atlantische Oceaan voorkomen – bultruggen, Noordse vinvissen, gewone vinvissen en blauwe vinvissen – hebben hun verspreidingspatroon in het afgelopen decennium grondig veranderd.

Onderzoekers van het Amerikaanse Northeast Fisheries Science Center hebben de dieren van 2004 tot 2014 kunnen volgen via akoestische opnames. Die werden gemaakt met recorders die op de zeebodem waren afgemeerd op 281 plaatsen, van de Caraïbische Zee tot Groenland. De recorders leverden 35.033 opnamedagen op.

Opwarming van oceanen

De aanpassingen van de routes zijn een gevolg van de opwarming van de oceanen. Zo warmt de Golf van Maine, “een belangrijke voedingsbodem voor veel soorten baleinwalvissen, sneller op dan de meeste plaatsen in de wereld, wat resulteert in veranderingen in de verspreiding. Niet alleen van zeezoogdieren en vissen, maar ook van hun prooi”, zegt Genevieve Davis, hoofdauteur van de studie.

Met de nieuwe routes en habitats zal men rekening moeten houden om de walvissen beter te beschermen tegen onder meer scheepvaart en geluidsoverlast, zegt Davis.