Walvis zorgt voor spektakel in haven van Wellington

09 juli 2018

01u26

Bron: Stuff, New Zealand Herald 0 Dieren In de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington zorgt een walvis voor spektakel. Het dier, een zeldzame zuidkaper, werd afgelopen week voor het eerst in de haven gespot. Om het dier geen schrik aan te jagen, werden de voor afgelopen weekend geplande vuurwerkfestiviteiten in het kader van het Maori nieuwjaarsfeest Matariki minstens een week uitgesteld.

De mensen in Wellington zijn door het dolle heen dat er opnieuw een walvis in ‘hun’ haven zwemt. “De mensen in Wellington zijn verliefd geworden op deze walvis en ze hebben ons gezegd dat ze niet willen dat er iets mee gebeurt. De aanwezigheid van de walvis is een zegen voor Matariki (het Maori nieuwjaar, IB)”, zegt de waarnemend burgemeester van Wellington, Jill Day.

Only in Wellington. A Southern Right Whale having fun in our harbour, in front of the Beehive. pic.twitter.com/NoVOXVoDE2 Simon Woolf(@ WoolfSimon) link

De walvis werd afgelopen dinsdag voor het eerst gespot in de haven van Wellington en werd nadien nog vaker gezien. Uit voorzorg werden de midwinter vuurwerkactiviteiten voor het Maori nieuwjaar uitgesteld. “We zijn geadviseerd dat het geluid het dier waarschijnlijk geen schade berokkend, maar dat het er wel kan voor zorgen dat het zich onvoorspelbaar gaat gedragen als het inde buurt is”, klinkt het.

Uit de buurt blijven

De havenmeester waarschuwt dat er geen bootjes of kayaks in het water mogen zijn wanneer het donker is. “We willen niet dat de walvis gewond raakt door in contact te komen met een vaartuig”, klinkt het.

Vaartuigen worden geadviseerd minstens vijftig meter afstand te bewaren tot de walvis en er mogen maar maximum drie boten in een straal van driehonderd meter rond het dier varen.