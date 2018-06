Walvis verrast toeristen met sprong vlak voor boot Redactie

11 juni 2018

11u39

Bron: Facebook 0

In de Australische staat New South Wales hebben toeristen de verrassing van hun leven gekregen. Vlak voor hun boot springt een bultrugwalvis plots uit het water. De toeristen krijgen een lading water over zich heen, maar dat vinden ze duidelijk niet erg.