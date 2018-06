Walvis sterft in Thailand met 8 kilo plastic zakken in maag KVE

02 juni 2018

15u50

Bron: Belga 0 Dieren In het zuiden van Thailand is een walvis gestorven nadat hij meer dan 80 plastic zakken had ingeslikt, zo hebben verantwoordelijken vandaag bekendgemaakt na een vergeefse poging om het zoogdier te redden.



Thailand is een van de landen van de wereld die de meeste plastic zakken gebruiken, waardoor elk jaar honderden zeedieren doodgaan die bij de drukke stranden van het land leven.



Een jonge mannelijke walvis is het jongste slachtoffer dat zieltogend werd aangetroffen bij de grens met Maleisië, preciseerde het ministerie van Zeewezen en Kustrijkdommen op zijn Facebook-pagina. Een ploeg van veeartsen trachtte de walvis te redden, maar uiteindelijk is hij gisteren gestorven, zo staat in het bericht.



Volgens de autopsie had het dier 80 plastic zakken in de maag die ongeveer 8 kilo wogen, benadrukte het ministerie. De walvis spuwde tijdens de reddingsoperatie vijf plastic zakken uit.



De zakken verhinderden het dier ander voedsel tot zich te nemen, aldus Thon Thamrongnawasawat, bioloog aan de universiteit Kasetsart in Bangkok. Minstens 300 zeedieren, waaronder walvissen, zeeschildpadden en dolfijnen, sterven elk jaar in de Thaise wateren nadat ze plastic hebben ingeslikt, preciseerde de bioloog.