Walvis spoelt aan bij Schotse kust met 100 kilo afval in maag

02 december 2019

Bron: BBC 14 Dieren Bij de kust van het Schotse eiland Harris hebben bewoners een walvis aangetroffen met liefst 100 kilo afval in zijn maag. Het ging onder meer om visnetten, touw, verpakkingsmateriaal, zakjes en plastic bekers.

De lokale bevolking, die de walvis vorige donderdag aantroffen, zegt dat de vondst het probleem van zeevervuiling illustreert. “Het is een ongelooflijk triestige situatie, zeker toen we zagen dat er visnetten en afval uit de maag werden gehaald”, aldus Dan Parry, die in het nabijgelegen Luskentyre woont. “Ik loop bijna elke dag op deze stranden en neem altijd een zak mee om zwerfvuil op te pikken, het meeste afval heeft met visserij te maken.”

Scottish Marine Animal Stranding Scheme (SMASS) dissecteerde de walvis om de doodsoorzaak te achterhalen. Volgens de organisatie was de walvis niet in slechte conditie toen hij aanspoelde, maar “heeft de hoeveelheid plastic wellicht bijgedragen aan de dood van het dier”. “Deze hoeveelheid plastic is verschrikkelijk en zal de spijsvertering van de walvis hebben verstoord. Het toont nogmaals de gevaren aan die zwerfvuil en achtergelaten visgereedschap kunnen veroorzaken voor het leven in zee”, aldus de organisatie nog.