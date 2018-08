Walvis die vastzit in vissersnet op het nippertje gered van vreselijke dood GVS

In Chili is een walvis op het nippertje gered van een vreselijke dood. Het dier kwam vast te zitten in een vissersnet en kon er op eigen kracht niet uit. Reddingswerkers waren drie uur met de boot onderweg om het dier te vinden en konden het dan gelukkig redden.