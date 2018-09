Wallonië verbiedt nu ook toegang tot varkenspestzone, vrees voor "honderden" dode everzwijnen HA

17 september 2018

12u44

Bron: Belga 0 Dieren De Waalse regering gaat de toegang verbieden tot het gebied in de provincie Luxemburg waar vorige week de Afrikaanse varkenspest is ontdekt bij wilde everzwijnen. Dat heeft Waals minister van Landbouw René Collin aangekondigd.

Eerder had de Waalse regering al een jachtverbod en een verbod op het voederen van dieren ingevoerd. "Het bos zal enkel nog toegankelijk zijn voor diegenen die kadavers van everzwijnen moeten opsporen en ophalen, allicht voor de duur van een maand. Er kunnen dus geen evenementen worden georganiseerd, geen werkzaamheden in het bos. Dit treedt in werking vanaf maandag in de betrokken zone van 63 vierkante kilometer", zo kondigde Collin aan.



Dat de wegen en bospaadjes in het betrokken Luxemburgse bos niet meer toegankelijk zijn, moet vermijden dat de everzwijnen zich gaan verspreiden. Momenteel is al bij vijf kadavers van everzwijnen Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Collin zei dat er nog mogelijk nog veel meer dieren geanalyseerd zullen moeten worden. "We gaan mogelijk aan tientallen, misschien 300, 400 dode everzwijnen raken. Dat is wat experts ons zeggen."

Het bos zal enkel nog toegankelijk zijn voor diegenen die kadavers van everzwijnen moeten opsporen en ophalen René Collin, Waals minister van Landbouw

Beschermende maatregelen

Ook het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) neemt beschermende maatregelen. Zo moeten de landbouwers bijvoorbeeld de banden van hun tractoren desinfecteren wanneer ze gewerkt hebben op maisvelden in de buurt van het bos. "We hebben het relatieve geluk dat er weinig of geen grote boerderijen in deze regio zijn", stelt Collin vast. De weinige kwekerijen waar varkens in open lucht rondlopen, moeten een dubbele beschermingsgordel voorzien.

Collin vergadert vandaag samen met federaal minister Denis Ducarme (MR) met eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis. De Europese autoriteiten zetten het voorbije weekeinde veterinaire experts in om de Belgische autoriteiten te helpen bij het bedwingen van de uitbraak. Ons land moet zich strikt houden aan de maatregelen die zijn vastgelegd in de Europese strategie tegen de Afrikaanse varkenspest. Die strategie werd in de zomer van 2017 met succes toegepast in Tsjechië.

Overleg met burgemeesters

Er is ook overleg gepland met de Luxemburgse en Franse overheden. Collin en de provinciegouverneur van Luxemburg vergaderen morgen met de betrokken burgemeesters. Nadien zitten ze in Aarlen aan tafel met de prefecten van de drie aangrenzende Franse departementen en met vertegenwoordigers van de bos- en landbouwdiensten van het Groothertogdom Luxemburg.