Wagen komt in botsing met olifant, waarna onstuimig dier bestuurder doodt KVE

29 november 2018

21u51

Bron: AP 0 Dieren In Thailand is een man gedood door een wilde olifant nadat hij het dier had aangereden in de buurt van nationaal park Khao Yai.

Het ongeluk gebeurde vanmorgen op een kleine weg waar verkeersborden waarschuwen voor overstekende dieren. Volgens de politie was de man niet uit de regio afkomstig. De bestuurder had zijn snelheid niet gematigd toen hij in botsing kwam met de olifant.

Het voertuig raakte de achterpoten van het dier. De olifant reageerde vervolgens zijn woede af op de auto en doodde de bestuurder.

Volgens de politie worden er in het gebied rond het nationaal park in het noordoosten van Thailand elk jaar minstens twee mensen door olifanten gedood.

