Wacht deze zes prachtige dieren hetzelfde lot als de noordelijke witte neushoorn? Jana Hannemann

21 maart 2018

23u36 0 Dieren 's Werelds laatste mannelijke noordelijke witte neushoorn is gestorven in Kenia. Wereldwijd worden duizenden diersoorten bedreigd, waarvan slechts enkele exemplaren de hoop op voortbestaan in leven houden.

Beelden van de 45 jaar oude Sudan gingen de wereld rond en raakten miljoenen mensen. "Hij was een geweldige ambassadeur van zijn soort", aldus zei Richard Vigne, hoofd van het natuurreservaat bij Nairobi, waar Sudan leefde. "Sudan heeft wereldwijd aandacht gevestigd op de benarde situatie van niet alleen neushoorns maar ook van vele duizenden andere diersoorten die met uitsterven worden bedreigd." Want niet alleen de noordelijke witte neushoorn heeft te lijden onder stropers, verlies van habitat en klimaatveranderingen. Wereldwijd staan duizenden soorten op de rode lijst van bedreigde diersoorten. De hoop op voortbestaan rust op de schouders van slechts een paar exemplaren.

Deze zes prachtige dieren zijn ook met uitsterven bedreigd:

De Zuid-Chinese tijger is de zeldzaamste ondersoort van de tijger. Sinds het begin van de jaren zeventig is de Zuid-Chinese tijger niet meer in het wild waargenomen. Er lopen nog enkele tientallen exemplaren rond in Chinese dierentuinen, maar daar zitten ook exemplaren bij die door inteelt verzwakt zijn. Genetisch gesproken is het bestand onbruikbaar, waardoor experts de dieren eigenlijk al beschouwen als uitgestorven.

De amoerpanter is het zeldzaamste luipaard ter wereld. Volgens het Wereld Natuur Fonds (WNF) leven van deze ondersoort ongeveer 60 tot 70 exemplaren in een relatief klein gebied in Rusland en het naburige Noord-China. In dierentuinen wereldwijd zijn er nog ongeveer 200. De grootste vijand is de mens. Hoewel sinds 1977 wilde katten in de meeste landen officieel beschermd zijn, vallen amoerpanters nog steeds ten prooi aan illegale jacht.

Niet alleen de noordelijke witte neushoorn, ook de Javaanse neushoorn wordt bedreigd. Op het Indonesische eiland Java leven nog ongeveer 60 dieren. Stropers doden de dieren vanwege hun hoorn, die gebruikt wordt in de traditionele Aziatische geneeskunde. De waarde van zo'n hoorn is hoger dan van goud. De handel in hoornmateriaal is internationaal verboden.

De Maui-dolfijn is de kleinste en zeldzaamste dolfijn ter wereld. Waren in de jaren zeventig nog ongeveer 1.500 dieren over, nu zwemmen nog maar 50 dieren in de wateren rond Nieuw-Zeeland. Het probleem: veel Maui-dolfijnen creperen in netten en vislijnen. Als er niets verandert, dan bestaat de Maui-dolfijn over vijftien jaar niet meer, voorspellen experts.

De Iberische lynx is zeer zeldzaam en komt alleen nog voor in enkele gebieden in zuidelijk Spanje. Het totale aantal wordt geschat op 300 dieren, waaronder slechts 90 wijfjes. Niet alleen de jacht vormt een bedreiging. Ook hun leefomgeving verandert drastisch, onder meer door klimaatverandering. Daarnaast neemt het aantal konijnen af door ziektes. Konijnen zijn het voornaamste voedsel van de lynxen.

Maar er is ook hoop. Honderd jaar geleden was de wisent in Europa bijna uitgestorven. De laatste in het wild levende wisent werd in 1919 gedood. In gevangenschap bleven slechts 54 dieren over, maar verschillende natuurprogramma’s hebben de Europese bizons behoed voor uitsterven. Onder meer in Polen, Duitsland, Oekraïne en Rusland leven nu wilde kuddes. De wereldpopulatie bedraagt nu meer dan 6.000 exemplaren.