Waarom wespen een topzomer hebben en bijen niet Virginia Groenendijk

03 september 2018

12u04

Bron: AD 0 Dieren Dankzij de droogte zijn er deze zomer ongekend veel wespen. De bijen daarentegen hebben het zwaar. Dat constateren David Kleijn, hoogleraar plantenecologie en natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit (WUR) en Jan Smit van de Nederlandse Entomologische Vereniging.

Waarom is droogte fijn voor wespen?

Smit: "Bij droogte kunnen werksters continu nieuwe cellen - 'kraamkamers' - in de nesten bouwen en insecten vangen voor de larven en koningin. Een doorvoede koningin legt soms wel meer dan duizend eieren. Per saldo zijn daardoor meer wespen geboren en grootgebracht, én meer koninginnen. Een koningin is namelijk een gewone werkster die in een grotere cel geboren wordt en heel veel voedsel krijgt.''

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN