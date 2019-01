Waarom we uitgerust zijn voor een derde ooglid en een oor hebben dat gemaakt is om te kunnen draaien Joeri Vlemings

17 januari 2019

17u57

Bron: Business Insider, britannica.com, Gizmodo 0 Dieren De mens is in evolutie en ís natuurlijk ook al flink geëvolueerd sinds het ontstaan der primaten. Maar we houden vandaag nog altijd enkele fysieke overblijfselen over aan inmiddels al lang teloorgegane lichaamsfuncties. “Evolutionaire restjes”, noemt Dorsa Amir, een evolutionair antropologe, ze. Wist je bijvoorbeeld dat we ooit onze oren konden draaien? Of dat we een derde ooglid hadden?

Het bekendste restant is waarschijnlijk ons staartbeentje. Die naam is niet lukraak gekozen. Omdat wij mensen sinds we rechtop lopen geen staart meer nodig hebben om ons evenwicht te bewaren, is onze staart in de loop der tijden gewoon verdwenen. Wél worden we nog altijd geboren met een getuige ervan in ons skelet, onderaan de rug: het staartbeen of de stuit. Als embryo ontwikkelt de mens zelfs nog altijd een staartje tussen de vijf en acht weken na de verwekking. Maar dat verdwijnt daarna weer - zij het niet altijd. De langste staart die ooit bij de mens is gemeten, is 33 centimeter lang.

Een ander, veel minder bekend rudimentair menselijk kenmerk is ons derde ooglid. De zogenaamde plica semilunaris is het “evolutionair restje” daarvan, een weefselplooi in de binnenhoek van het oog. Het lijkt op de membranen die bepaalde reptielen, vogels en zelfs zoogdieren gebruiken om hun ogen te beschermen. Vandaag heeft de mens nog wel de spiertjes daarvoor, maar niet meer het membraan dat horizontaal over het oog gaat om het schoon en vochtig te houden. Volgens dr. Dorsa Amir van het Boston College moeten we ons derde ooglid al heel lang geleden kwijtgespeeld zijn, omdat het ook al “zeldzaam was bij de primaten”.

Van onze ogen naar onze oren. Andere zoogdieren kunnen hun oren bewegen in de richting van het geluid om dat beter te kunnen waarnemen. Dat konden onze voorouders in vervlogen tijden óók. Die capaciteit is in de ontwikkeling van de mens verloren gegaan omdat ze simpelweg overbodig werd. Mensen kunnen hun nek voldoende draaien in de richting van wat ze willen opvangen met hun oren. Sommige dieren drukken met hun oorspieren ook emoties uit. Bij de mens blijft het vandaag beperkt tot wat gewiebel met de oren, waartoe enkelingen in staat zijn.

En wat dacht je van de musculus palmaris longus of lange handpalmspier? Ook die kleine spier in de onderarm hebben we vandaag niet meer nodig om in bomen te klimmen en te slingeren van de ene naar de andere. Volgens de Encyclopædia Britannica was de spier voor de eerste menssoorten ook nuttig voor een betere grip. Maar 3,2 miljoen jaar geleden begonnen we op twee benen te lopen en werd de lange handpalmspier overbodig. Zo’n veertien procent van de mensen vandaag heeft ze niet eens meer. Dat kan je overigens zelf checken. Laat de achterkant van je pols op tafel rusten en druk je duim tegen je pink. De bewuste spier zou dan zichtbaar moeten worden op je pols. ALS je ze hebt, dus.

Ook de appendix is nutteloos geworden, al zien sommige wetenschappers er een opslagplaats voor nuttige darmbacteriën in. Onze voorouders zou de appendix geholpen hebben bij het verteren van planten die rijk waren aan cellulose, weet Gizmodo. Vandaag maakt het orgaan geen deel meer uit van het spijsverteringssysteem, “omdat onze eetgewoontes diverser werden en zich meer op vlees richtten”, weet Amir.

Kippenvel is ons niet vreemd. We worden ermee geconfronteerd in stresssituaties of als je het koud hebt. Verantwoordelijk voor het kippenvel is musculus arrector pili, een kleine spier van glad spierweefsel bij elke haarwortel, die bij samentrekking de haren doet opveren. Die spieren zorgen bij een harige pels voor het regelen van de lichaamstemperatuur door een soort van isolerende luchtlaag te creëren. Die functie is min of meer overgebleven bij de mens vandaag. Een andere voordeel was dat dieren met een pels zich groter konden maken als de haren rechtop gingen staan en zo de tegenstander kon intimideren. De mens is daar nu niet voldoende harig meer voor.

Een buitenbeentje in dit lijstje is de grijpreflex van baby’s. Het is niet zozeer een rudimentair kenmerk maar eerder rudimentair gedrag. De reflex doet zich volgens een studie uit 1932 bij 37 procent van de zuigelingen voor als je een vinger in de palm van hun hand legt. Ze grijpen de vinger met voldoende kracht vast om hun eigen lichaamsgewicht te tillen als ze zouden losgelaten worden. Ook in de voeten van baby’s bestaat er een soortgelijke grijpreflex. Als de pasgeborenen zo’n vier maanden zijn, groeien die reflexen eruit. Eerder in de menselijke evolutie zouden baby’s zich op die manier beter hebben kunnen vastklampen aan hun toen veel harigere moeders bij het rondwandelen.