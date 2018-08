Waarom u dat wespennest beter laat hangen Een wespennest haalt gemiddeld 80.000 muggen en vliegen per dag uit de lucht Beau Wauters

09 augustus 2018

09u49

Bron: De Morgen 0 Dieren De hitte doet wespen floreren, waardoor ze niet meer weg te slaan zijn van uw zonnig tuinterras. Toch zouden we hun komst beter toejuichen dan verfoeien, menen experts. "Een gemiddeld wespennest haalt 80.000 vliegen en muggen per dag uit de lucht."

Wanneer ze nog maar in de buurt van onze eettafel komen huiveren we, en nesten tegen onze gevel? Die moeten zo snel mogelijk verwijderd worden. Het is duidelijk, we zijn de wespen liever kwijt dan rijk en daarvoor halen we massaal de vliegenmepper boven of bellen we de brandweer om nesten van het zwart-gele gevaar te komen uitroeien.

