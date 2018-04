Waarom je het ongedierte in je tuin moet koesteren Peter Schilthuizen

11 april 2018

14u54

Bron: AD 0 Dieren Brrrr… de meeste mensen krijgen direct de rillingen van kleine kriebelbeestjes in hun tuin of huis. Maar schrijfster Suze Peters is juist gefascineerd door alle kleine dieren die in het groen van haar achtertuin wonen. Ze schreef er zelfs het Plaagdierboek over, want de dieren zijn volgens haar absoluut onmisbaar. "Een spin eng? Welnee, juist supernuttig!"

Eerlijk is eerlijk: in haar jeugd had Suze Peters helemaal niets met insecten of met de natuur. "Ik ben opgegroeid in Singapore, in de tropen. Daar werd je als jong kind voortdurend gewaarschuwd voor dieren. Er werd volop gif gespoten om de malariamuggen te onderdrukken. Dan moesten ramen en deuren dicht. En er zaten ook slangen bij ons huis. Niet echt leuk om eens lekker in de tuin te gaan wroeten."

Haar liefde voor de tuin kwam pas veel later. "Juist doordat ik op latere leeftijd door tuinieren ben gegrepen, kan ik er nog fris en vol verwondering over schrijven. Ik vind het leuk me er verder in te verdiepen. In je tuin gebeurt het." Enthousiast: "Ga op safari in je eigen tuin. Je hoeft helemaal niet naar Afrika!"

