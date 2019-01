Waarom Japans besluit om commerciële walvisjacht te hervatten een voordeel kan zijn voor walvissen AW

14 januari 2019

12u11

Bron: AAAS 0 Dieren Japan kondigde een kleine maand geleden aan dat ze uit de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) zullen stappen en de commerciële walvisjacht hervatten. Een beslissing die veel boegeroep van critici uitlokte. Onterecht zeggen natuurbeschermers nu: “Er zal in werkelijkheid niet veel veranderen”.

Het is volgens Patrick Ramage, walvisspecialist bij het Internationaal Fonds voor Dierenwelzijn, eerder onwaarschijnlijk dat Japan nog meer walvissen zal vangen dan het al deed. Het land joeg immers ook nog op enkele walvissoorten toen het nog lid was van de Internationale Walvisvaartcommissie. Dat gebeurde legaal en op grote schaal. Zo wist Japan een clausule te ontfutselen die toestond dat het land dwergvinvissen mocht kweken, vangen en doden voor wetenschappelijke doeleinden. Vervolgens werd het vlees verkocht. Maar ook de wilde walvissen in internationale wateren waren meermaals slachtoffer van het wetenschappelijk onderzoek.



Japanse wetenschappers beweerden dat het onderzoek noodzakelijk was om het dieet en de gemiddelde leeftijd van de dieren te bepalen. Maar critici hebben de studies altijd verworpen. Het zou een slap excuus zijn geweest voor wat in werkelijkheid commerciële walvisvangst was.

Jachtdomein krimpt

Na heel wat gekibbel over de deugd en ondeugd van de walvisjacht en het wetenschappelijk onderzoek naar de dieren, besloot Japan uiteindelijk om uit de IWC te stappen. Wel zal Japan zich schikken naar de internationale wetgeving. Dat betekent dat het jachtdomein niet groter is dan de eigen kustlijnen: een voordeel voor vele walvissoorten.

(Lees verder onder de foto)

Groeiend bewustzijn

Een reden waarom er waarschijnlijk niet meer walvissen gevangen zullen worden, is simpelweg omdat het vlees minder populair is. Terwijl er in 1965 nog 203.000 ton walvisvlees –goed voor ongeveer 400.000 dwergvinvissen- werd verkocht, was dat in 2015 nog maar 4.000 ton. Er is een groeiend bewustzijn en zelfs de Japanse bevolking is kritischer voor de walvisjacht. Vermoedelijk zal Japan de internationale markt verkennen. Zo zouden de inwoners van Noorwegen nog wel fan zijn van het walvisvlees.

Nieuwe focus en budget

De IWC kan zich intussen focussen op belangrijkere zaken, nu er geen robbertje meer gevochten moet worden met Japan. Zo zou men zich kunnen concentreren op de instandhouding van bepaalde walvissoorten. Dwergvinvissen zijn er bijvoorbeeld in overvloed in het noordelijk halfrond, de gewone vinvis is dan weer eerder kwetsbaar.

Verder komt er een groot budget vrij bij de IWC dat eerder bestemd was voor het wetenschappelijk onderzoek in Japan. Zo’n 60 miljoen euro kan op die manier besteed worden aan andere doeleinden.

(Lees verder onder de foto)

Harpoenenjacht

Om te besluiten met een nadeel: terwijl Japan in het kader van de wetenschap de walvissen ving met netten, zal dat nu opnieuw gebeuren met harpoenen. Bovendien bevinden er zich kwetsbare walvissoorten in de wateren rondom Japan en Noord- en Zuid-Korea. “Soorten die in de zomer broeden in plaats van de winter”, aldus Massayuki Komatsu, voormalig lid van de IWC. “En de jacht met harpoenen brengt die unieke soort in gevaar.”

Bekijk ook: