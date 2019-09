Waarom honden graag met hun kop uit het autoraam hangen HR

30 september 2019

17u41

Bron: Discover Magazine 4 Dieren Steekt jou hond ook zo graag zijn kop uit het raam wanneer je met de auto rijdt? Wetenschappers die het gedrag van dieren onderzoeken, hebben daar een verklaring voor. “Het reukorgaan van honden is veel beter dan het onze”, klinkt de uitleg. “Met het raampje open, ontdekken ze een hele nieuwe wereld aan nieuwe geuren.”

“Zelfs wanneer het raampje van de auto slechts enkele centimeters omlaag is, lijkt dit voor honden al de verrijking en stimulatie te bieden waar ze naar op zoek zijn”, zegt Natalie Zielinski van de Wisconsin Humane Society die het gedrag van dieren onderzoekt.

Het reukorgaan van honden is veel beter ontwikkeld dan dat van mensen. De neus van een hond is uitgerust met een complex doolhof van ongeveer 300 miljoen geurreceptoren. Ter vergelijking: bij de mens zijn dat er slechts een kleine vijf miljoen. En hoe meer receptoren, des te beter de neus kan ruiken. Bovendien is bij honden ook het deel van de hersenen dat geuren verwerkt, zo’n 40 keer groter dan bij mensen.

Zoals televisiekijken

“Wanneer je het autoraam opent, is dat voor honden een, beetje zoals televisiekijken voor mensen”, verklaart Jennifer Cattet, die eveneens het gedrag van dieren bestudeert. “Elk stukje gras, elke mens of dier, elke vuilbak, ... betekent een stimulans voor het reukorgaan.” Los daarvan, genieten ze waarschijnlijk ook gewoon van de wind die in hun gezicht blaast.

