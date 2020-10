Waarom er plots duizenden langpootmuggen zijn verschenen ADN

01 oktober 2020

15u17

Bron: Belga, Natuurpunt 40 Dieren Nee, u bent echt niet de enige die de laatste dagen al meerdere langpootmuggen heeft gespot. De afgelopen week verschenen er namelijk plots duizenden. Volgens Natuurpunt heeft dat mogelijk te maken met de weersomstandigheden en zullen de aantallen de komende weken weer gestaag afnemen.

De soort die de afgelopen week zowat overal opdook, is de weidelangpootmug (Tipula paludosa). Dat is een weinig kieskeurige soort waarvan de larven plantenwortels eten. “Precies vliegende spinnenkoppen”, zo omschrijft iemand het beest in een melding aan Natuurpunt. Maar het gaat wel degelijk om een langpootmug, met niet acht maar zes lange poten, twee vleugels en een achterlijf dat doorgaans enkele centimeters groot is.

Het komt niet echt over op de foto... maar mijn hele muur zit vol LANGPOOTMUGGEN 😳.... nog nooit gezien...😱 #langpootmuggen

(En jaaaaa ik moet die tafel opnieuw wit beitsen😇) pic.twitter.com/G6RkpKmMPO SweetChild®️ ✨(@ TweepChildoMine) link

‘Slungels’

De larven, ook wel emelten genoemd, knabbelen vaak aan graswortels in gazons, voetbalvelden, golfterreinen, moestuinen en kunnen bovendien in hoge dichtheden voorkomen. Ze worden als schadelijk beschouwd door de land- en tuinbouw. Maar zowel de muggen als de larven dienen als een enorm belangrijke voedselbron voor andere dieren, vooral voor vogels.



De afgelopen jaren namen de aantallen van de weidelangpootmug op veel plaatsen af, wellicht door verdroging. Maar nu duiken ze weer overal op: in gazons, tegen gevels en ramen, een beetje overal.

Ze lijken wel de ‘slungels onder de vliegende insecten’, aldus Natuurpunt. Hun wat onhandige manier van overal tegenaan vliegen, tot in je gezicht toe, helpt daar ook niet echt bij. Maar geen reden tot paniek: ze kunnen niet steken - ondanks de grote en opvallend puntige maar geheel onschuldige legboor van de wijfjes - en ook bijten kunnen ze niet.

Van heel droog naar heel nat

Dat de soort nu op enkele dagen tijd massaal verschenen is, heeft mogelijk te maken met de weersomstandigheden van de afgelopen weken: een heel droge septembermaand, die erg nat eindigde door storm Odette. Die regenval kan als trigger hebben gewerkt voor het uit de pop komen van de muggen.

Na al z'n onhandig struikelend gefladder kan zo'n langpootmug nog best sierlijk uit liggen hijgen. pic.twitter.com/GSS24kKrqq Marko Draisma(@ markodraisma) link

Nederland

Vooral op de nacht van maandag 28 op dinsdag 29 september is er massale beweging geweest van langpootmuggen. Toen stond er een strakke noordenwind en het lijkt waarschijnlijk dat veel exemplaren die nacht vanuit vochtige poldergraslanden in Nederland naar hier zijn gewaaid.

Het ligt volgens Natuurpunt in de lijn van de verwachtingen dat het aantal langpootmuggen de komende weken weer gestaag afneemt.

Langpootmuggen. Wat een passie. Morgen zijn ze van elkaar gewaaid. pic.twitter.com/uHggGCQrjC Franklin Veldhuis(@ Franklnn) link