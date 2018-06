Waarom de dood van Rani ons naar de keel grijpt: “Kennen leeuw vooral van tekenfilms en tv-programma’s” Yannick De Spiegeleir

21 juni 2018

18u25

Bron: eigen berichtgeving 8 Dieren Het tragische einde van leeuwin Rani lokte vandaag een stroom van boze reacties uit in Vlaanderen. Nochtans is en blijft de ‘koning van het dierenrijk’ een levensgevaarlijk roofdier. Toch was de verontwaardiging wellicht niet zó groot geweest als de politie een ontsnapt wrattenzwijn had neergeschoten.

Herinner u de emotionele reacties drie jaar geleden toen op het internet foto’s circuleerden van jagers die met een dode leeuw als jachttrofee poseerden.

“Ondanks onze eeuwenoude en diepgewortelde angst voor de leeuw hebben we inderdaad een extreme gevoeligheid ontwikkeld voor de dieren die in strijd met de mens vaak aan het kortste eindje trekken. De slinger is in de andere richting doorgeslagen”, zegt Rudi D’Hooghe, professor Biologische Psychologie van de KU Leuven.

De psycholoog ziet, naast de groeiende aandacht voor dierenwelzijn, vooral een verklaring in tekenfilms als The Lion King of televisiedocumentaires over het dierenrijk een verklaring. “We zien daar schattige beelden van leeuwen die niet stroken met de biologische realiteit, want vergis u niet: wie oog in oog komt te staan met een leeuw kan het bekopen met zijn leven.”