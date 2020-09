Waarom Covid-19 een zegen is voor Chinese witte dolfijn HAA

14 september 2020

11u26

Bron: Reuters 0 Dieren De coronamaatregelen zijn een vloek voor veel mensen, maar voor de Chinese witte dolfijn vormen ze een zegen. Ter hoogte van de monding van de Parelrivier in het oosten van China werd het ferryverkeer in maart opgeschort, waardoor de dolfijnsoort er weer ongestoord kan vertoeven.

Tussen Hongkong en Macau voeren in pre-coronatijdperk regelmatig veerboten uit. De steden liggen langs de Chinese oostkust, op zo’n 70 kilometer van elkaar, maar worden door de monding van de Parelrivier van elkaar gescheiden. De drukte die de vaarroutes veroorzaakten, maakte dat de Chinese witte dolfijn er nog maar zelden werd gespot.

Sinds het doen en laten van de mens door de coronacrisis in de war wordt gestuurd, duikt de bedreigde dolfijnsoort er weer vaker op, meldt Reuters. Het aantal Chinese witte dolfijnen is er met 30 procent gestegen.



Oorzaak is het veerbootsverkeer dat in maart tussen Hongkong en Macau werd geschrapt, als gevolg van de wereldwijde gezondheidscrisis. Het wegvallen van de druk bevaren routes maakt dat het “momenteel zeer rustig” is in het gebied, zegt marinebioloog Lindsay Porter van de St. Andrews-universiteit in Schotland.

Porter bestudeert al dertig jaar dolfijnen in de buurt van HongKong. Haar onderzoek suggereert dat de dolfijnen zich sneller dan verwacht hebben kunnen aanpassen nu de dieren niet langer hoeven te wijken voor stressoren zoals de veerboten.

Met onderwatermicrofoons en -drones wordt hun comeback momenteel bestudeerd. De onderzoekers hopen onder meer te kunnen achterhalen welke invloed onderwatergeluiden hebben op het gedrag van de zeezoogdieren.

Wetenschappers vermoedden dat er circa 2.000 Chinese witte dolfijnen leven in het gebied. Onderzoek van de Chinese overheid in 2019 wees echter op de aanwezigheid van amper 52 dolfijnen in de wateren rond Hongkong.



