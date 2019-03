Waar zit de mol? Natuurpunt organiseert telactie kv

09 maart 2019

05u45

Bron: Belga 0 Dieren Natuurpunt organiseert dit weekend het "Mollenweekend". Doel is om zoveel mogelijk waarnemingen van mollen te verzamelen om een beter zicht te krijgen op de verspreiding van het diertje in Vlaanderen. Die resultaten komen uiteindelijk terecht in een nieuwe Vlaamse zoogdierenatlas, meldt Natuurpunt.

De laatste Vlaamse zoogdierenatlas met daarin informatie over de verspreiding van zoogdieren in Vlaanderen, dateert al van 2003. De data hiervoor werden verzameld tussen 1987 en 2003. "Sindsdien is er op vlak van verspreiding van zoogdieren veel veranderd in Vlaanderen. Het wordt dus dringend tijd dat er een nieuwe zoogdierenatlas komt, met meer recente informatie over de zoogdieren in Vlaanderen", klinkt het bij Natuurpunt.

Die nieuwe atlas zou in 2024 uitkomen, dus wil Natuurpunt tot 2022 waarnemingen verzamelen over heel Vlaanderen. Iedereen kan meehelpen door zoogdieren of hun sporen te melden op www.waarnemingen.be.





Om de start van de inventarisaties in te luiden, kiest Natuurpunt ervoor de mol in de kijker te zetten. "Deze fluweelzachte ondergrondse wroeter laat zijn sporen na in tuinen en weilanden in de vorm van (soms vervelende) molshopen. En hoewel dit zoogdier in Vlaanderen een algemene soort is, is er over zijn verspreiding maar weinig geweten", klinkt het. De natuurvereniging roept iedereen dan ook op om komend weekend waarnemingen van molshopen of van mollen op de website te registreren. En ook na 10 maart zijn die mollenwaarnemingen welkom, benadrukt Natuurpunt.