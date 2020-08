Waalse gemeente wil nachtelijk gebruik robotmaaiers verbieden om egels te redden mvdb

28 augustus 2020

15u34

Bron: Sudinfo - Natuurpunt 16 Dieren De gemeente Lobbes in Henegouwen wil het gebruik van grasmaaierrobot’s ‘s nachts verbieden, meldt Sudinfo. Reden? Te vaak raken egels levensgevaarlijk verminkt of worden ze zelfs levend vermalen.

Lobbes volgt daarmee het voorbeeld van buurgemeente Thuin die eind juni een nachtelijk verbod op de gemeenteraad besprak. De egel is een schemer- en nachtdier en zoekt in de donkere uurtjes het liefst zijn insectenvoedsel bij elkaar. De carnivoor legt op een nacht meer dan een kilometer af en komt vroeg of laat in een achtertuin terecht. Komt nog bij dat egels geen goed zicht hebben. Een nachtelijke botsing met een werkende robotmaaier lijkt dus haast onvermijdelijk. De dieren rollen zich bij gevaar op en blijven dan langere tijd roerloos liggen. Een robotmaaier ziet de opgerolde egel als hobbel en rijdt er vervolgens met enige moeite overheen, met mogelijk vreselijke gevolgen.

Natuurpunt waarschuwde hier vorig jaar al voor. De milieu-organisatie adviseert om robotmaaiers overdag te laten rijden. Het gazon preventief afstappen en eerst alle dieren in veiligheid brengen is eveneens aan te raden. Bij maaiers met een botssensor is het belangrijk dat de afstand tussen de beschermende kap en de grond niet groter is dan 4,5 centimeter. Anders bestaat het risico dat jonge egels worden vermalen.

De botssensor is in de eerste plaats bedoeld om aanrijdingen met kinderen, honden en katten te vermijden. Kleinere dieren zoals egels vallen uit de boot. Natuurpunt raadt ook aan modellen aan te schaffen die voorzien zijn van de nodige veiligheidsmechanismen zoals messen die bij obstakels automatisch inklappen.

Met de egelpopulatie is het in onze contreien niet goed gesteld. Egels eten vaak slakken en lopen het risico slakkenbestrijdingsmiddelen binnen te krijgen waardoor ze vergiftigd raken. Ook de droogte en het wegverkeer zijn en blijven dooddoeners voor de stekelige viervoeters. In gevangenschap hebben egels een levensverwachting van soms tien jaar, in het wild is dat amper drie jaar.