Waals minister van Dierenwelzijn: "Neem geen kat in huis als je de middelen niet hebt"

17u26

Carlo Di Antonio, de Waalse minister van Dierenwelzijn, krijgt ferme kritiek nadat hij in een Facebookdiscussie heeft verklaard dat "je geen kat in huis moet nemen, als je de middelen niet hebt." Daarover bericht La Dernière Heure.

Di Antonio is Waals minister van Dierenwelzijn voor Cdh deed de uitspraak op Facebook, in een discussie naar aanleiding van de kosten die verbonden zijn aan het steriliseren en registreren met een elektronische chip van een kat. Die twee maatregelen zijn sinds 1 november verplicht in Wallonië, maar krijgen nogal wat kritiek omwille van de kostprijs voor de baasjes van de katten.

“Ik heb twee katten”, aldus iemand op Facebook. “De ene was gesteriliseerd, de andere heb ik op vijf maanden laten steriliseren. Kost: 59,16 euro. Totale factuur voor elektronische chip voor de twee katten, vaccinatie een maand later en sterilisatie: 456,81 euro. Denkt u echt dat alle baasjes zulke bedragen kunnen op tafel leggen gewoon om voor hun huisdier te zorgen?”

Facebook De Facebookpost waarover discussie is ontstaan.

De Waalse minister van Dierenwelzijn mengde zich daarop zelf in de discussie: “Ik denk dat je geen kat in huis moet halen als je de middelen niet hebt om ervoor te zorgen.” Ondanks kritiek, blijft Di Antonio bij zijn standpunt. “Ik betreur de polemiek, maar zal niet in politiek correcte taal vervallen", zegt Di Antonio. "Ik wil niet voorkomen dat iemand dieren heeft, maar het houden van een huisdier, een kat, heeft een kost: tussen de 10 en 15 euro per maand. Je moet er ook tijd in investeren. De uitspraak kaderde in een discussie met een dame die zei dat ze vijf of zes katten had."

Over de verplichte registratie en dito sterilisatie van katten zei de minister nog het volgende: “De registratie per chip kost 2,90 euro. Ik heb ze zelf twee weken geleden laten uitvoeren bij mijn kat. Je kan de registratie koppelen aan een moment dat je bij de dierenarts moet zijn om een andere reden. Eigenaars krijgen in Wallonië nog tot 1 januari 2019 om hun huisdier te laten chippen. En zoals ik onlangs nog zei tegen een vrouw die twee katten had: als ze nooit buitengaan, moet je ze ook niet laten chippen. Niemand zal je aan de deur komen lastigvallen.”

De Waalse minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antonio (Cdh).