Vrouw wurgt wilde kat die haar aanvalt met blote handen

19 juni 2018

00u02

Bron: AP 0 Dieren Een 46-jarige Amerikaanse grootmoeder heeft een wilde kat met haar blote handen gewurgd nadat het dier haar aanviel in haar voortuin in het noordoosten van Georgia.

DeDe Phillips uit Hart County in de staat Georgia was begin deze maand even naar buiten gegaan om een foto te maken, toen ze werd aangevallen door een wilde kat. “De hond van de buren was aan het blaffen en dat lokte me naar buiten. Toen ik de kat zag, wilde ik er een foto van gaan maken”, vertelt de vrouw.

De wilde kat, een ‘bobcat’, vond die aandacht duidelijk bedreigend want nog geen twee tellen later viel hij aan. “Hij ging direct op mijn gezicht af”, vertelt de vrouw, die zich geen seconde bedacht en direct de tegenaanval inzette. “Ik dacht: niet vandaag. Vandaag ga ik niet sterven.”

Hulp

Ze pakte de kat vast bij de keel en bleef duwen tot het dier stopte met bewegen. “Pas toen hij compleet stil was, durfde ik om hulp te roepen”, zegt de vrouw, wier vijfjarige kleindochtertje binnen was. Haar familie kwam op het geschreeuw naar buiten lopen en haar zoon trok meteen zijn pistool, maar de vrouw maande hem om het wapen weg te doen omdat ze zo dichtbij het dier was. Toen trok hij zijn mes en stak de bobcat een aantal keer. Toen de wilde kat niet reageerde op de steken, wist de vrouw dat hij dood was en durfde ze eindelijk los te laten.

De vrouw werd achteraf naar het ziekenhuis gebracht, waar ze werd behandeld voor een gebroken vinger, enkele bijt- en klauwwonden op haar handen, armen, borst en benen. Ook kreeg ze een vaccin tegen hondsdolheid.