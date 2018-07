Vrouw wordt gewekt door vreemde geluiden en treft beer in keuken aan, waarna het dier haar aanvalt Karen Van Eyken

19 juli 2018

13u21

Bron: necn.com, People 0 Dieren Een zwarte beer viel dinsdagochtend een 71-jarige vrouw aan in haar huis in de Amerikaanse staat New Hampshire, maar ze overleefde en kon om hulp bellen.

Apryl Rogers, die in het kleine plaatsje Groton woont, was aan het slapen toen ze omstreeks 1u15 's nachts vreemde geluiden uit haar keuken hoorde, zo vertelde haar dochter Stacey Murray aan Amerikaanse media.

De 71-jarige vrouw werd geconfronteerd met een zwarte beer, die op zoek was naar lekkers in haar keuken. Het dier viel haar aan en bracht zware verwondingen toe aan haar hals en gelaat terwijl het probeerde het huis uit te komen.

Wellicht was de beer de woning binnengedrongen door een zijdeur te forceren, die vermoedelijk niet goed was vergrendeld, meldt CBS Boston.

"Overal lag er bloed, afval en uitwerpselen"

Stacey die na het incident het huis van haar moeder bezocht, was erg onder de indruk van wat ze te zien kreeg. "Overal lag er bloed, afval en uitwerpselen", vertelde ze. Heel wat huishoudelijke spullen lagen op de grond en er was een bloedspoor te zien. "Mijn moeder schreeuwde uit volle borst tegen de beer zodat het dier zou weggaan. Het was echt heel eng."

Op de een of andere manier was Apryl, die normaal gebruikmaakt van een rolstoel, in staat om het noodnummer te bellen door zichzelf naar de telefoon te slepen. "Het is een wonder op zich", vertelde haar dochter. De kranige dame is sindsdien in het ziekenhuis opgenomen met ernstige verwondingen aan haar nek en hoofd, waaronder verschillende fracturen. Ze onderging ook een operatie die zes uur duurde, meldt het lokale tv-station WSFA. "Er is een mogelijkheid dat ze een oog verliest," zei Stacey. "Maar we weten allemaal dat ze sterk is", verklaarde de geëmotioneerde dochter. "Ze komt hier wel door."

"Op het verkeerde moment op de verkeerde plaats "

Hoewel Groton slechts 600 inwoners telt, is het ongebruikelijk dat beren de huizen van mensen binnendringen, zeggen lokale functionarissen. Deze beer was op zoek naar voedsel en helaas was deze vrouw "op het verkeerde moment op de verkeerde plaats," vertelde ranger Jim Juneau.

Volgens lokale media proberen de autoriteiten de beer die uit het huis ontsnapte, op te sporen.