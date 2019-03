Vrouw van 33 uit Texas overleden na aanval door haar twee pitbulls jv

24 maart 2019

10u08

Bron: Fox News 0 Dieren De 33-jarige Johana Villafane uit Texas heeft gisteren een aanval van haar twee pitbullterriërs niet overleefd. Dat meldt de politie van Irving op Facebook.

De twee honden van Villafane waren voor observatie ondergebracht in een dierenkliniek in Irving bij Dallas na een eerder bijtincident. De vrouw kwam ze daar voederen. Ze was buiten op een oefenterrein met de pitbulls toen ze haar aanvielen. De honden bleven erg agressief toen hulpverleners tot bij de bewusteloze vrouw probeerden te komen. Een agent zag zich genoodzaakt zijn wapen te gebruiken en schoot de twee pitbullterriërs dood.

Het slachtoffer werd met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar kon niet meer worden gered. Ze laat een partner en twee jonge kindjes na.