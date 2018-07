Vrouw redt zwaar verwaarloosde hond en hij bedankt haar op meest hartverwarmende manier sam

17 juli 2018

18u08

Bron: KameraOne 9 Dieren Deze erg ontroerende beelden van een snikkende vrouw en een bijzonder dankbare hond raken flink wat harten. De vrouw in de video zegt dat ze achtergelaten honden redde die vastlagen aan kettingen van nog geen meter lang.

"Ze zaten al dagen zonder eten, water of beschutting en waren aan het sterven bij temperaturen van meer dan 35 graden", vertelt ze aan videosite ViralHog.

Dankbaar

"Ik wilde zien of iemand hen kon helpen en kon er 's nachts niet van slapen, dus ik redde hen. Enkele minuten nadien reikte een van hen herhaaldelijk naar mijn hand voor affectie. Het brak mijn hart dat hij verwaarloosd en stervende was, maar niet kwaad was op mij, maar dankbaar."



"Ik begon te wenen en opnieuw verlegde hij zijn aandacht van zichzelf naar mijn noden. Ik kon niet geloven hoeveel liefde van een dier uitging dat letterlijk net uit die situatie kwam."

Kritiek

De emotionele video raakt veel harten, maar de vrouw krijgt wel kritiek op het feit dat ze achter het stuur van een wagen zat te filmen. Aangezien ze met haar ene hand de hond aaide, leek ze haar stuur alleen aan te raken met de hand waarmee ze filmde.

De video werd op 13 juli gefilmd in de Verenigde Staten, maar de naam van de vrouw of haar woonplaats zijn niet gekend.

